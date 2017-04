19/04/2017 15:48

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO RINNOVO / Niente Serie A per Isco: il centrocampista del Real Madrid, seguito da tempo dalla Juventus e accostato in passato anche al Milan, è pronto a prolungare il suo contratto con i 'blancos'. A dirlo è lo stesso calciatore, come riportato da 'marca.com': "Il rinnovo è molto vicino. Più volte ho detto che voglio restare qui a lungo".

B.D.S.