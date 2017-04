Barcellona-Juventus, esorcizzare la remuntada: ultime di formazione e intrecci di calciomercato

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

19/04/2017 16:15

BARCELLONA JUVENTUS CHAMPIONS / Questa sera al 'Camp Nou' andrà in scena una gara che promette grande spettacolo: Barcellona-Juventus. Dopo il risultato dell'andata, che ha visto i bianconeri di Allegri imporsi col risultato di 3-0, i blaugrana sono ora attesi da una nuova impresa. Così come contro il Psg, anche in questo caso servirà una clamorosa remuntada per passare al prossimo turno. Sei reti servirono per domare i parigini, mentre stasera ne basterebbero quattro (senza subirne), anche se perforare tante volte la retroguardia bianconera, capitanata da Gigi Buffon, pare decisamente un'impresa ardua. Stando alle ultime news Juventus, Allegri ha preparato questa sfida studiando una squadra offensiva, attenta a centrocampo e in difesa ma, allo stesso tempo, pronta a siglare una rete chiave, che aumenterebbe ulteriormente le chance di passaggio del turno.

Barcellona-Juventus, dove vedere il big match di Champions League

Nella serata di ieri non sono mancate le emozioni, nelle due sfide Real Madrid-Bayern Monaco e Leicester-Atletico Madrid. E' stato un trionfo spagnolo, con Simeone che ha fatto valere ancora una volta la propria strategia oculata e difensiva in Inghilterra. Il sogno del Leicester si è dunque interrotto, con Vardy che si limita alla rete del pareggio e non riesce ad acciuffare Griezmann e compagni. Ricca di polemiche invece la gara di Madrid, con il Real che dilaga nei supplementari, con due reti in fuorigioco di Cristiano Ronaldo e la ciliegina sulla torta di Asensio. Il Bayern, furente con il direttore di gara, deve però accettare il risultato, con Ancelotti che fa ritorno a casa con molti infortunati, tra i quali Neuer (per lui stagione finita). Anche stasera lo spettacolo sarà garantito, con Barcellona-Juventus che sarà a disposizione di tutti gli appassionati, trasmessa in chiaro su Canale 5. Non sarà dunque necessario alcun abbonamento per poter tifare per la propria squadra del cuore o semplicemente supportare l'unica compagine italiana ancora in corsa per la Coppa. Ecco le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Neymar. All. Luis Enrique



JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.

Barcellona-Juventus, da Dybala a Verratti: gli intrecci di calciomercato

Se si parla di due top club come Barcellona e Juventus, sarebbe impossibile non affrontare anche il tema del calciomercato. Le trattative pronte a incrociarsi la prossima estate sono svariate ma, su tutte, a ricevere maggior attenzione saranno di certo quelle per Dybala e Verratti. L'argentino ha di recente rinnovato il proprio contratto con la Juventus, anche se questo non fermerà un club come il Barcellona dal tentare a strapparlo ai bianconeri, così da portarlo alla corte di Messi. Insieme formerebbero una delle coppie più forti al mondo, con Paulo pronto a rubare il posto di uno tra Sanchez e Neymar. Al momento però questa trattativa pare decisamente rinviata a data da destinarsi, con l'ex Palermo che continua a ribadire la propria voglia di bianconero. Del tutto differente invece il discorso per Marco Verratti, che il Psg vorrebbe trattenere, anche se non contro la sua volontà. Qualora il regista italiano dovesse manifestare la propria chiara intenzione d'andar via, allora si potrebbe iniziare a discutere con i tanti top club interessati. La Juve è alla ricerca del nuovo Pirlo da inserire in rosa e l'ex Pescara è da sempre nel mirino dei bianconeri, fin da quando dava spettacolo con la rosa di Zeman. In tal senso il risultato di stasera potrebbe aiutare il giocatore a prendere una decisione. Se la Juventus dovesse eliminare il Barcellona, confermerebbe la propria crescita, siglando forse la fine di un ciclo in casa blaugrana.