Calciomercato Napoli, Mario Rui il jolly per la difesa

Giuseppe Barone

19/04/2017 18:36

CALCIOMERCATO NAPOLI MARIO RUI / Nonostante un campionato di Serie A ancora tutto da completare e una Champions League da raggiungere sul campo, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis continua ad avere sempre un occhio vigile anche sul calciomercato. Sono tanti i nomi che circolano intorno alla società partenopea, ma prima c'è da rispettare una priorità importante, punto di partenza irrinunciabile per dare il via alle danze. Il calciomercato Napoli vede infatti gli azzurri ancora impegnati sul fronte rinnovi contrattuali. Se per Insigne e Mertens la matassa sembra essersi sbrogliata con la fumata bianca sempre più vicina, non si può dire lo stesso per il terzino algerino, Faouzi Ghoulam. L'ex St. Etienne non pare intenzionato a rinnovare in azzurro e il suo futuro sembra sempre più lontano da Napoli. In estate infatti Ghoulam è il principale iniziato a lasciare Napoli e in caso di addio la dirigenza azzurra dovrà correre ai ripari fornendo a Sarri un sostituto all'altezza. Diversi i nomi associati al Napoli nelle ultime settimane. L'ultimo in ordine cronologico arriva direttamente dai rivali della Roma: Mario Rui.

Calciomercato Napoli, la 'chiamata' di Mario Rui

Anche la Roma infatti al termine della stagione dovrà tirare le somme e valutare determinate situazioni. Tra queste spicca anche quella dello stesso Mario Rui, poco impiegato per un infortunio ed indiziato a finire in lista di sbarco la prossima estate. L'avventura del lusitano in terra capitolina è infatti iniziata nel peggiore dei modi la scorsa estate con un pesante infortunio al crociato anteriore del ginocchio sinistro che lo ha tenuto a lungo ai box e costringendolo all'esordio solamente a gennaio. Intanto lo stesso agente di Mario Rui, Giuffredi, ieri in un'intervista a 'Radio Kiss Kiss Napoli' ha aperto clamorosamente le porte ad un futuro alla corte di Sarri. Il portoghese classe '91 è esploso proprio tre stagioni fa in Serie A sotto la guida dell'allenatore di Figline che lo accoglierebbe volentieri anche a Napoli. Come sottolineato anche dal procuratore di Mario Rui, il terzino portoghese non avrebbe particolari difficoltà ad inserirsi negli schemi dello stesso Maurizio Sarri che spesso hanno rappresentato un ostacolo per i nuovi arrivi.