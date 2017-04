Real Madrid-Bayern Monaco, rabbia Rummenigge: "Siamo stati truffati"

19/04/2017 15:32

REAL MADRID BAYERN MONACO RUMMENIGGE / Il Bayern Monaco fatica a digerire la sconfitta con il Real Madrid e l'eliminazione dalla Champions. I bavaresi recriminano per le decisioni dell'arbitro Kassai e il presidente Karl-Heinz Rummenigge non le manda a dire: "Per la prima volta sento dentro di me una rabbia folle. Non l'avevo mai sentita prima. Mi sento truffato, anzi ci sentiamo truffati", le parole riportate da 'sport1.de'.

B.D.S.