Sassuolo, Squinzi: "Serie A poco interessante, si sa già tutto"

19/04/2017 15:03

SASSUOLO SQUINZI / Giorgio Squinzi e la stagione del Sassuolo: il patron neroverde commenta l'annata della squadra di Di Francesco parlando "dei tanti problemi" e della "serie infinita di infortuni tra l'altro traumatici, che ci hanno condizionato la stagione".

Intervenuto a 'Radio Crc', Squinzi spiega: "Abbiamo perso tante occasioni e tante partite proprio per la mancanza dei nostri giocatori. In un campionato normale saremmo dovuti essere lì davanti a giocarci l'Europa, ma ci riproveremo l'anno prossimo anche perché il mio obiettivo è disputare la Champions".

Il numero uno del club emiliano dà un giudizio critico sulla Serie A: "Si sa già dall'inizio chi vincerà lo scudetto e chi retrocederà per cui fatto così il campionato non è interessante. Potrebbero cambiare tante cose, ma se ancor prima di iniziare si sa già che vince la Juve di certo non è interessante. La Var aiuterebbe gli arbitri a non sbagliare, ma credo sia anche un problema di qualità della classe arbitrale che non sempre è adeguata al calcio moderno molto veloce".

Sulla Juve, Squinzi è convinto che "può vincere la Champions" e poi sulla sfida al Napoli dice: "Probabilmente domenica sarò allo stadio, gli azzurri quest'anno sono di una categoria superiore, ma mai dire mai".

B.D.S.