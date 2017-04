Calciomercato Inter, Nagatomo fa posto a Mariano: si ricambia in difesa

Stefano Migheli

19/04/2017 15:14

CALCIOMERCATO INTER / Da Mariano a Nagatomo passando per Schick e due nuovissimi obiettivi per la difesa: nelle ultime ore il calciomercato Inter sembra aver 'svoltato' con alcune novità che non possono passare inosservate sia in entrata sia in uscita. Partendo dal tema uscite, giungono indiscrezioni importanti sul futuro di Nagatomo: secondo le ultime indiscrezioni, la Sampdoria sta cercando un terzino sinistro che abbia esperienza e qualità da mettere al servizio della società blucerchiata. Il giapponese rispecchia queste caratteristiche e da tempo è stato inserito nella lista degli esuberi di Ausilio: l'affare può prendere quota considerando che i nerazzurri stanno monitorando da tempo alcuni giovani doriani, su tutti Schick. Non sarebbe dunque da escludere un possibile scambio con allegato conguaglio economico a favore della Sampdoria.

Calciomercato Inter, si guarda in casa Tottenham: Walker e Alderweireld nel mirino

Tuttavia, per la difesa giungono ulteriori novità con due new entry tra gli obiettivi per la prossima sessione di calciomercato: si tratta di Kyle Walker e Toby Alderweireld del Tottenham, anche se la pista che stuzzica maggiormente la piazza meneghina è quella che porta al terzino destro del Siviglia Mariano, un alter ego di Maicon capace di arare la fascia destra incessantemente. La notizia è stata riportata dal quotidiano locale 'Estadio Deportivo', molto vicino alle vicende del club allenato da Jorge Sampaoli: addirittura ci sarebbe già stato un incontro tra le parti vista anche l'occasione rappresentata dalla scadenza del contratto, fissata a giugno 2018. Classe '86, sarebbe senza dubbio un giocatore molto utile per fare da chioccia a qualche altro giovane in quel ruolo.