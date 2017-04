Calciomercato Sassuolo, Squinzi non libera Di Francesco

19/04/2017 14:52

CALCIOMERCATO SASSUOLO DI FRANCESCO SQUINZI / Corteggiato dalla Fiorentina, Eusebio Di Francesco potrebbe continuare ad allenare il Sassuolo anche il prossimo anno. E' questa la convinzione del patron neroverde, Giorgio Squinzi che a 'Radio Crc' spiega: "Non andrà via. Siamo printi a tutto ma le fantasie giornalistiche non vanno prese per oro colato. Ricordatevi che Di Francesco ha un contratto e una clausola di 3 milioni: credo che daremo continuità al progetto".

Continuità anche con la conferma dei pezzi da novanta in rosa: "Spero di mantenere tutti i migliori nella prossima stagione e recitare un ruolo importante. Il Sassuolo sa cosa fare e secondo me non conviene ai calciatori andare via".

B.D.S.