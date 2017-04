SONDAGGIO CM.IT - Barcellona-Juventus, in pochi credono alla 'remuntada'

19/04/2017 13:55

BARCELLONA JUVENTUS PRONOSTICO / Attesa spasmodica in casa Juventus per il ritorno dei quarti di Champions League contro il Barcellona. Stasera al 'Camp Nou' Messi e compagni dovranno ripetere l'impresa compiuta negli ottavi contro il Paris Saint Germain per eliminare i bianconeri di Allegri - vittoriosi 3-0 all'andata - e staccare il pass per le semifinali. Calciomercato.it ha chiesto ai suoi follower di Twitter un pronostico sul big match: per il 62% vincerà e passerà il turno la Juve, mentre solo il 38% crede alla 'remuntada' blaugrana.

R.A.