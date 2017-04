Calciomercato Napoli, da Ghoulam a Mario Rui: girandola sugli esterni

19/04/2017 13:41

CALCIOMERCATO NAPOLI / La stagione non è ancora finita, specie per il Napoli che dopo il pareggio della Roma con l'Atalanta e la vittoria al 'San Paolo' sull'Udinese è tornata a soli due punti da quel secondo posto che darebbe l'accesso diretto alla prossima Champions League. Una competizione 'vitale' per quasi tutti i club italiani e non, in particolare per quello di Aurelio De Laurentiis che da sempre, perlomeno da quando è tornato nell'elite del calcio nostrano, si autofinanzia coi soldi derivanti dalla partecipazione alla competizione dalle 'grandi orecchie' e con il calciomercato attraverso le cessioni illustri. Partendo da quella di Lavezzi e finendo con quella di Gonzalo Higuain, nell'estate scorsa passato all'odiata Juventus. Nella prossima sessione la storia potrebbe ripetersi con Dries Mertens, anche se negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei passi in avanti nella trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza fra un anno.

Calciomercato Napoli, girandola terzini con protagonista Giuffredi

La permanenza del belga all'ombra del Vesuvio impedirebbe al numero uno azzurro di rimpilzare a dovere le casse societarie che, tuttavia, potrebbero ugualmente riempirsi di milioni, almeno 20 stando ai rumors sul calciomercato Napoli, grazie alla partenza di Faouzi Ghoulam, anch'egli in scadenza nel 2018 ma con poche possibilità di prolungamento. Il terzino franco-algerino starebbe pensando di abbandonare Moggi jr per passare nella 'scuderia' di Mendes, una mossa che i malpensanti - che spesso ci indovinano - vedono come eventuale scivolo per il suo trasferimento all'Atlético Madrid o al Manchester United, con i quali il potente agente fa e ha già fatto affari. Il suo posto potrebbe essere preso da Mario Rui: ieri Giuffredi, agente del 25enne portoghese, ha strizzato l'occhio al Napoli considerata l'incertezza riguardo la sua conferma nei piani futuri della Roma. Restando sul fronte terzini, appare assai improbabile invece l'addio di Hysaj, nonostante sia tornato alla ribalta il nome di Andrea Conti dell'Atalanta. Sul 23enne è forte l'interesse dell'Inter, ma i partenopei potrebbero avere una corsia preferenziale visto che il sopracitato Giuffredi - che ha in procura sia lui che Hysaj e, appunto, Mario Rui - è di casa a Castelvolturno.