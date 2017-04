Calciomercato Roma, da De Rossi a Manolas: il punto tra rinnovi e cessioni

Michele Spuri

19/04/2017 13:42

CALCIOMERCATO ROMA CESSIONI / Il futuro di Luciano Spalletti sembra sempre più lontano dalla Capitale e in casa Roma si sta studiando già da mesi la situazione allenatore. Se per il calciomercato in entrata servirà capire chi siederà sulla panchina giallorossa, per quello in uscita alcune mosse potrebbero essere indipendenti dalla guida tecnica. Szczesny tornerà all’Arsenal, ma la sua permanenza a Londra non è così scontata. Difficile comunque che la Roma spendi una cifra alta per tenerlo nella capitale. Sono invece molto più alte le probabilità che Manolas lasci il club, con l’Inter pronta ad avvicinarsi ai 40 milioni di euro richiesto dai giallrossi. Rimanendo in difesa, pesano le dichiarazioni di ieri dell’agente di Mario Rui, il quale ha dichiarato che qualora il terzino portoghese non dovesse più rientrare nei piani del club giallorosso, potrebbe prendere in serie considerazione l’idea di lasciare dopo una sola stagione.

Calciomercato, cessioni Roma: da Nainggolan a De Rossi

Le sirene più allarmanti però riguardano il centrocampo. Sono tre i ‘casi’ da risolvere: il rinnovo di De Rossi, quello di Kevin Strootman, ma anche il prolungamento e adeguamento del contratto di Radja Nainggolan. Per quest’ultimo c’è da registrare la distanza tra la richiesta del belga e l’offerta della Roma. Le big d’Europa, Chelsea in testa, monitorano la situazione e sono pronte ad entrare in scena. Per Strootman la situazione è diversa, l’accordo potrebbe essere trovato sulla base di 3 milioni di euro netti a stagione fino al 2021, ma anche in questo caso i club interessati all’olandese non mancano, su tutti il Manchester United di Mourinho (l'Inter ad oggi non sembra intenzionata ad affrontare spese eccessive per l'olandese). Per quanto riguarda il numero 16 giallorosso, invece, continuano i colloqui. Qualora non si raggiungesse l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza al termine della stagione, Inter, Milan e Juventus potrebbero fare un tentativo per portarlo via dalla capitale. Infine da registrare il forte interesse di alcuni club di Premier League su Marco Tumminello, attaccante classe ’98 della primavera giallorossa, e nome caldo anche in Italia per il calciomercato Roma in uscita.