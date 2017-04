Barcellona-Juventus, Higuain e il tabù 'Camp Nou': un gol per la storia

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

19/04/2017 12:50

CHAMPIONS LEAGUE BARCELLONA JUVENTUS / Impossibile avvicinarsi alla delicata sfida contro il Barcellona al 'Camp Nou' senza che tra le news Juventus circoli almeno un riferimento alla batosta subita in Spagna dal Psg. Le quattro reti messe a segno in Francia avrebbero dovuto garantire ai parigini un passaggio del turno alquanto agevole, soprattutto alla luce della rete di Cavani in trasferta. Si è invece realizzato l'impensabile, anche a causa di qualche svista arbitrale e un reparto difensivo di Emery non eccellente. Subire tanti gol non è di certo una delle caratteristiche della Juventus di Allegri che, tra vecchie colonne e campioni giunti nello scorso calciomercato, riesce sempre a risultare decisiva in fase offensiva, serrando bene i ranghi in retroguardia.

Luis Enrique proverà a rifilare a Buffon ben cinque reti, magari sperando in quel Messi che al campione bianconero non ha mai segnato. Sarà una gara dal grande spettacolo, dato il numero di campioni che scenderanno in campo, con giocatori che quello stadio lo conoscono alquanto bene. Su tutti Dani Alves, che ha fatto da guida a molti dei suoi attuali compagni, senza escludere per Gonzalo Higuain che, con la maglia del Real Madrid, si è ritrovato a vivere molti match storici.

Barcellona-Juventus, Higuain pronto a fare la propria storia e quella del club

Dopo quanto avvenuto all'andata, con Paulo Dybala vero mattatore di serata, in molti ora attendono il colpo decisivo dell'ex Real e Napoli, Gonzalo Higuain. La Juventus punta su ogni suo campione e, come ribadito da Allegri, non si andrà al 'Camp Nou' solo per difendersi col Barça. Sarà necessario di certo difendersi come al solito, evitando cali di tensione come nelle ultime due sfide col Napoli, per poi trovare una rete che potrebbe chiudere definitivamente i giochi.

Per la 17a volta la Juventus è ai Quarti di Champions League, come ricorda il profilo Twitter ufficiale del club, e per ben 11 volte i bianconeri sono riusciti a superare il turno. Ottima statistica dunque, che va un po' a scontrarsi con quelle personali del 'Pipita'. L'argentino ha giocato 19 volte contro il Barcellona, riuscendo ad andare in rete tre volte. Nessuna di queste però al 'Camp Nou', che resta una sorta di tabù per la punta di Allegri. E' uno dei pochi stadi che in carriera non è riuscito a violare e stasera potrebbe riuscire ad aggiungere un tassello chiave per la propria storia personale ma soprattutto per quella della sua Juventus.