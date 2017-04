Calciomercato Juventus, Dani Alves: prima la Champions, poi la Cina

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

19/04/2017 13:03

CALCIOMERCATO JUVENTUS DANI ALVES / Con quella maglia, al Camp Nou, ha giocato quasi 170 partite. Ovvio che tornare lì sarà un'emozione particolare. Dani Alves, però, non è più un ragazzino e saprà gestirsi: otto anni a Barcellona non si dimenticano, poi il passaggio alla Juventus ha scosso il calciomercato italiano della scorsa estate. Una clausola presente nel contratto con i catalania ha permesso al brasiliano di liberarsi a parametro zero e la Juventus ne ha approfittato prima di tutti, perché se l'obiettivo è arrivare in fondo in Champions chi meglio di uno che l'ha già vinta tre volte? Stasera sarà avversario nella casa che l'ha visto protagonista di tanti successi: sono 28 i trofei conquistati in Catalogna e lui sa bene che per uscire 'vivi' dalla gara di stasera servirà la migliore Juve: "Abbiamo il 60% di possibilità, non di più. Qui può sempre succedere di tutto".

Calciomercato Juventus, Dani Alves e le offerte dalla Cina

E se passassero i bianconeri? "Beh, allora avremmo eliminato la migliore squadra del mondo", dice Dani Alves, sicuro, in conferenza stampa. La sua esperienza in serie A non era cominciata al meglio: la forma fisica calante, l'età non più giovanissima, le differenze della Serie A rispetto alla Liga ed un ruolo a cui adattarsi l'hanno messo in difficoltà nei primi mesi. Ma Allegri non ha mai dubitato: un anno fa aveva detto subito sì quando gli uomini che si occupano del calciomercato Juventus l'aveva individuato come una delle migliori pedine possibile per il rinforzo e oggi l'ha ritrovato alla grande, forse nel momento migliore della stagione. Ma quale sarà il suo futuro? A 34 anni il passaggio in bianconero potrebbe essere solo momentaneo: il contratto scadrà nel 2018 e persistono alcuni dubbi sul suo futuro. "La Juventus oggi mi dà quelle emozioni ad alti livelli che sono necessarie per me", ha confessato, ma nel suo domani potrebbero esserci atmosfere lontane. Per Dani Alves le sirene cinesi suonano sempre più forti: a Shanghai spenderebbero ottime cifre per portarselo a casa (10 milioni a stagione) e, da buon brasiliano che si rispetti, potrebbe trovare qualche connazionale pronto a convincerlo. Prima di pensare al futuro, però, c'è una missione da compiere: vincere la Champions in bianconero. E, ad un passo dalla semifinale, Dani Alves ha già l'acquolina in bocca.