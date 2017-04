Calciomercato Juventus, Bernardo Silva snobba l'Italia: "Punto a Liga o Premier"

19/04/2017 12:32

CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDO SILVA / Non sembra esserci l'Italia e la Serie A - dove piace molto a Inter e, soprattutto, Juventus - nei piani futuri di Bernardo Silva. Ai microfoni della 'CNN', l'esterno portoghese ha aperto a un suo addio al Monaco e, al contempo, allo sbarco in Spagna o Inghilterra: "In questo club ho avuto l'opportunità di giocare per la prima volta in competizioni di alto livello, per questo motivo gli sarò sempre grato. Futuro? Qui sto bene, ma come ogni calciatore ambisco a uno dei campionati più importanti, come Liga e Premier League", dove il 22enne ha moltissimi estimatori.

R.A.