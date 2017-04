PUNTO SUI GIOVANI DELLA B: Manconi sempre presente, Lazzari è un treno

Marco Orrù

19/04/2017 23:30

GIOVANI SERIE B / Turno di Pasquetta ricco di news Serie B, per quanto riguarda anche i tanti giovani che calcano i campi del campionato cadetto. Ancora una volta, per la seconda settimana consecutiva, Jacopo Manconi, attaccante del Trapani classe '94, rientra tra i migliori di giornata. Nonostante la sconfitta contro la Spal, l'ex Novara si è distinto grazie a una grande prestazione: prima è andato vicino al gol con uno strepitoso tiro da centrocampo che quasi beffa Meret poi, all'ultimo minuto, solo per una grandissima parata del portiere gli viene negata la gioia del gol. Lo stesso Meret rientrerebbe nella classifica dei migliori di giornata anche se pesa non poco l'errore sul gol di Barillà.

Serie B, Bani e Luperto che coppia difensiva per la Pro

Nella Spal che vola verso la Serie A gioca Manuel Lazzari, esterno destro classe '93. Da gennaio ad oggi, il giovane calciatore veneto sta fornendo prestazioni eccellenti, attirando l'attenzione di molti club di Serie A. Contro il Trapani ha letteralmente travolto il suo avversario di turno, Visconti, che infatti è uscito stremato e deluso per la prestazione fornita contro un esterno così veloce. Un treno inarrestabile, pronto anche lui ad approdare in Serie A. Un altro esterno destro che si è messo in luce nella 36esima giornata di Serie B è il classe '96 Lorenzo Dickmann. Contro il Frosinone l'esterno del Novara ha disputato una grande partita, riuscendo a vincere la sfida personale contro Mazzotta, anch'egli definito uno dei migliori esterni del campionato cadetto. La giornata di campionato ha invece confermato ancora una volta che il centrocampista classe '94, Luca Garritano, è ormai una colonna portante del Cesena. L'ex esterno offensivo, ora mezz'ala, sta confermando le sue doti ed è pronto anche per l'Europeo Under 21 che disputerà quest'estate sotto la guida di Di Biagio.

Un discorso approfondito lo merita la coppia difensiva della Pro Vercelli formata da Mattia Bani, classe '93, e Sebastiano Luperto, classe '96, quest'ultimo di proprietà del Napoli. I due hanno eretto un muro davanti alla porta di Provedel nel match contro il Vicenza, replicando le belle prove dell'ultimo periodo. Entrambi hanno contribuito notevolmente a blindare la porta della squadra piemontese: 5 partite consecutive senza subire gol e solo 4 reti subite negli ultimi 11 match. Numeri impressionanti di una difesa che si sta dimostrando letteralmente insuperabile in questo periodo. A proposito di difese e di portieri, non ci si può non soffermare su quella del Brescia. Era dallo scorso 30 dicembre che le 'rondinelle' non mantenevano la porta inviolata e contro il Benevento ci sono nuovamente riusciti. In particolare, il merito va a Calabresi, difensore di proprietà della Roma classe '96 e soprattutto del portiere Stefano Minelli, classe '94, tornato protagonista dopo un infortunio e un periodo non proprio positivo. Il prossimo calciomercato estivo lo vedrà certamente protagonista. La carrellata di giovani si chiude con Mattia Sprocati, attaccante esterno classe '93 che alla Salernitana sembra aver trovato finalmente la sua dimensione: 13 presenze e 2 gol, entrambi decisivi.