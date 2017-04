Calciomercato Milan, Montella resterà: ecco i giocatori in partenza

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

19/04/2017 12:51

CALCIOMERCATO MILAN MONTELLA CESSIONI / Vincenzo Montella resterà sicuramente sulla panchina del Milan nella prossima stagione. La società ha deciso di confermarlo fin dal proprio avvento e l'incontro di ieri in sede con Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli ha ulteriormente convinto le parti a proseguire insieme. Il progetto della nuova proprietà rossonera sembra convincere l'allenatore campano, pronto a rimanere per proseguire nel buon lavoro intrapreso in questa annata. Ovviamente saranno necessari dei rinforzi importanti dal calciomercato estivo per puntare alla qualificazione in Champions League, grande obiettivo per la prossima stagione. E per dei giocatori che dovrebbero arrivare a Milanello, ce ne sono altri che invece possono andarsene.

Calciomercato Milan, i possibili partenti in casa rossonera

Il prossimo calciomercato Milan estivo sarà sicuramente caratterizzato anche dalla cessione di quegli elementi che non rientrano nel progetto tecnico-tattico di Montella. In difesa, per esempio, giocatori come Gustavo Gomez e Luca Antonelli sembrano destinati a salutare dato che il mister rossonero li ha messi un po' ai margini. Il paraguaiano è stato scavalcato anche da Cristian Zapata al centro della difesa, mentre l'ex Genoa è l'ultima scelta sulla corsia sinistra difensiva, dietro persino a Leonel Vangioni. Discorso a parte per Mattia De Sciglio, su cui Montella ha puntato ma che potrebbe lo stesso partire a causa di un rinnovo contrattuale che per adesso non c'è ancora stato e che potrebbe non avvenire. Juventus in agguato.

A centrocampo sicuro partente Andrea Poli, scarsamente considerato dal tecnico del Milan. Alcune società di media classifica della Serie A sembrano interessate. Pure Andrea Bertolacci rischia, visto che dopo i 20 milioni spesi nell'estate 2015 non ha ancora dimostrato di valere quell'investimento. Addio certo per Keisuke Honda, dopo una stagione anonima e con un contratto in scadenza a giugno 2017. Possibile approdo nella MLS per il giapponese ex CSKA Mosca. E dovrebbe salutare pure Carlos Bacca, spesso messo in discussione e che sarà sacrificato per arrivare a un nuovo bomber. Per il colombiano ci sono sirene di mercato provenienti da Cina, Francia e Spagna. In bilico Gianluca Lapadula, apprezzato da Montella per il suo carattere ma considerato quasi sempre una riserva.