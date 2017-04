Calciomercato Inter, quattro nomi per il dopo Pioli. Ma i tifosi vogliono Simeone

Andrea Della Sala (@dellas8427)

19/04/2017 12:05

INTER MERCATO PIOLI SIMEONE / MILANO - In casa Inter si aspetta la fine di una stagione negativa nella speranza che l’estate porti una squadra più competitiva e che il calciomercato Inter possa far arrivare a Milano giocatori di qualità. La proprietà di Suning non vuole più errori e nella prossima stagione i nerazzurri dovranno lottare per le posizioni di vertice e non potranno più permettersi di mancare la qualificazione alla prossima Champions League. Per questo, la prossima sessione di trasferimenti vedrà l’Inter tra le protagoniste del calciomercato nel tentativo di rinforzare una rosa di buona qualità. Tra le questioni prioritarie di casa interista c’è anche quella relativa al tecnico Pioli: la sua avventura all’Inter sembra ormai essere arrivata al capolinea. Il tecnico paga l’ultimo mese in cui la squadra ha visto allontanarsi il sogno di arrivare a una Champions e per il momento anche l’obiettivo Europa League. Così si pensa al futuro e al possibile erede che potrebbe arrivare tra uno di questi tecnici: Conte, Simeone, Spalletti e Jardim. Tutte piste difficili da percorrere, ma tra queste ipotesi uno in particolare scalda i cuori dei tifosi nerazzurri: il Cholo Simeone.

Quattro nomi, quattro progetti differenti. Ma i tifosi dell'Inter hanno le idee chiare

CONTE - E’ il vero sogno di Suning quello di riportare in Italia al manager del Chelsea. Un profilo di carattere, un allenatore vincente che potrebbe risollevare le sorti dell’Inter. Ma oltre alle difficoltà che portano alla trattativa per strappare Conte ai 'Blues', c’è anche un’altra controindicazione: il tifoso interista è diviso su questa possibile ipotesi. C’è chi accoglierebbe a braccia aperte l’allenatore, ma c’è anche chi non lo vede come il profilo adatto per l’Inter. Su Conte aleggia il passato juventino e il ricordo dell’esperienza di Lippi a Milano è ancora ben impresso nei sostenitori nerazzurri. JARDIM - Il tecnico del Monaco sta facendo grandi cose in questa stagione coi francesi: primo posto in Ligue 1 e un cammino sorprendente in Champions League. Il ds Ausilio lo monitora da tempo e anche questa sera sarà allo stadio per visionare il suo lavoro nel match di ritorno contro il Borussia Dortmund. L’ipotesi Jardim preoccupa, però, il pubblico nerazzurro: il flop de Boer è ancora fresco e rischiare con un altro tecnico straniero che non conosce l’ambiente interista e il campionato italiano potrebbe compromettere un’altra stagione. SPALLETTI - Il tecnico italiano è alla fine della sua seconda esperienza con la Roma ed è alla ricerca di un progetto vincente. Il suo profilo garantirebbe la perfetta conoscenza della Serie A, ma a non convincere è il poco ‘interismo’ del tecnico (Pioli in questo senso era la figura più adatta) e anche il fatto di non avere un grosso palmares insinua più di un dubbio nell’ambiente Inter.

SIMEONE - Senza ombra di dubbio il tecnico dell’Atletico Madrid è il profilo che metterebbe tutti d’accordo: dalla società, ai giocatori fino al pubblico e a tutto l’ambiente. Simeone incarna in tutto e per tutto la figura ideale per l’Inter. Il suo passato da nerazzurro, la sua grinta sul campo e fuori sono caratteristiche che i tifosi apprezzano; inoltre il 'Cholo' conosce il campionato italiano, avendo allenato già a Catania, ha esperienza internazionale e ha saputo portare al top in Spagna e in Europa una squadra come l’Atletico Madrid, fatta sì di ottimi giocatori ma non paragonabili a quelli in casa Barcellona e Real. Sulle tracce del tecnico c'è anche la Seleccion argentina, ma Simeone avrebbe declinato l'offerta dell'Afa a causa del troppo caos nel post-Bauza. L’Inter proverà ad ‘accontentare’ i suoi tifosi, ma non sarà facile strappare l’argentino ai colchoneros, soprattutto dopo il progetto del nuovo stadio. Le cose potrebbero cambiare se Simeone dovesse vincere finalmente la Champions League...