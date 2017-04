Vicenza, UFFICIALE: Torrente è il nuovo tecnico

19/04/2017 12:00

SERIE B VICENZA TORRENTE / Al 19esimo posto della serie B, il Vicenza si ritrova in corsa per la salvezza, a un solo punto di vantaggio sulla Ternana, 20esima. Esonerato il tecnico Bisoli, il club ha quest'oggi comunicato d'aver scelto la nuova guida tecnica: Vincenzo Torrente. Ecco quanto pubblicato sul sito ufficiale: "Il Vicenza Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra all’allenatore Vincenzo Torrente. La conferenza stampa di presentazione è in programma mercoledì 19 aprile alle ore 12.00, presso la sala stampa del centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina".

L.I.