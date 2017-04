Calciomercato Milan, è Musacchio il colpo giusto per la difesa?

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

19/04/2017 12:37

CALCIOMERCATO MILAN MUSACCHIO / Mateo Musacchio dall'estate 2016 è indicato costantemente come l'obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare la difesa. Adriano Galliani fece diversi tentativi con il Villarreal, ma senza avere successo. Il club spagnolo chiedeva circa 25 milioni di euro, soldi che l'allora amministratore delegato rossonero non poteva mettere sul piatto. E l'offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto fu rispedita al mittente. Il 26enne difensore centrale argentino, con passaporto italiano, piaceva a Vincenzo Montella ma non fu possibile prenderlo. Al suo posto arrivò Gustavo Gomez per 8,5 milioni dal Lanus, ma il paraguaiano come caratteristiche è un giocatore diverso da Musacchio. Adesso, comunque, con l'avvento della nuova proprietà cinese dovrebbe essere più semplice mettere a segno il colpo per il club di via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, Musacchio difensore ideale?

Musacchio ha un contratto in scadenza a giugno 2018 e dovrebbe lasciare il Villarreal in estate. Alcune fonti riferiscono di un accordo già raggiunto dal Milan per 15 milioni più bonus. Oltre al sì della società spagnola, ci sarebbe già pure quello del giocatore stesso. Un colpo praticamente messo a segno dunque, anche se bisogna sempre andare con i piedi di piombo quando si parla con l'argo anticipo di operazioni già chiuse.

Sono comunque in molti a domandarsi se Musacchio possa essere l'innesto giusto per la difesa in vista del prossimo calciomercato Milan estivo. Ci sono dei dubbi legati alla sua affidabilità a livello fisico, dato che si tratta di un calciatore molto soggetto a infortuni. In questa stagione ha saltato 15 partite, avendo avuto per cinque volte dei problemi fisici. In quella passata ne ha saltate 13 e in quella precedente ancora ben 44 (prima stiramento alla coscia e poi frattura al perone). Dato che in rossonero dovrebbe essere un titolare, c'è il rischio di dover più volte schierare una riserva per sostituirlo in caso di infortuni. Non sono poche le perplessità sull'ex River Plate, che in Europa League contro la Roma aveva nettamente perso il confronto con Edin Dzeko al Madrigal.

Non particolarmente alto (182 centimetri) può soffrire un po' sulle palle alte, anche se sopperisce ciò con una buona elevazione nei colpi di testa. E' abbastanza veloce e bravo negli anticipi, oltre che abile nella fase di impostazione. Ha delle caratteristiche che a Montella piacciono e che in parte gli ricordano Gonzalo Rodriguez, che alla Fiorentina valorizzò pienamente dopo averlo voluto quando militava proprio nel Villarreal. Vedremo se effettivamente il Milan punterà su Musacchio e se l'argentino risulterà essere un colpo azzeccato. La sua cartella clinica preoccupa, ma società e allenatore in casa rossonera sembrano abbastanza convinti del suo valore. Anche perché il calciatore si è ripreso la maglia della Nazionale e quando non ha acciacchi fisici dimostra di poter essere in difensore di buonissimo livello.