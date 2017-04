Calciomercato Fiorentina, Sousa verso l'addio: nuovo 'indizio' sul suo futuro

19/04/2017 11:35

CALCIOMERCATO FIORENTINA SOUSA / A meno di colpi di scena Paulo Sousa dirà addio alla Fiorentina al termine di questa stagione. Ormai la rottura con la società viola ma anche con l'ambiente è insanabile. Il futuro del tecnico portoghese potrebbe davvero essere in Germania, visto che nelle ultime ore sarebbero tornate a circolare le voci su un suo possibile approdo sulla panchina del Borussia Dortmund, in cui ha militato da calciatore vincendo anche la Champions League. A conferma di tali rumors giunge l'indiscrezione del 'Corriere dello Sport', secondo il quale stasera allo 'Stade Louis II' dovrebbe essere presente proprio Paulo Sousa per assistere al match di Champions tra i padroni di casa del Monaco e, appunto, il Dortmund di Tuchel, al quale dovrebbe succedere il prossimo giugno.

