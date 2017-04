Serie A, Cassano pronto al ritorno: "Posso fare la differenza. Serie B? Solo per..."

19/04/2017 11:06

SERIE A CASSANO SAMPDORIA / Torna a parlare Antonio Cassano, che dalla prossima stagione sarà pronto a rimettersi in gioco in un progetto che possa allettarlo. A 34 anni non ha voglia di dire addio al calcio e, intervistato da 'Il Secolo XIX', ha spiegato i suoi progetti, guardando al futuro e commentando quanto avvenuto nel passato: "Ogni giorno mi alleno alla Riattiva di Chiavari, così da non prendere peso e poter restare in forma. Ho un forte stimolo e voglio tornare a volare. Tra un paio di mesi intendo ripartire".

SERIE A - "Mi intriga molto il Verona in serie A, così come l'Udinese o il Bologna. L'importante è che sia in serie A, dal momento che posso ancora fare la differenza. Serie B? La mia unica eccezione sarebbe l'Entella. Con il presidente Gozzi ho un rapporto di grande amicizia".

SAMPDORIA - "Fino al 29 ottobre del 2010 la Samp ha rappresentato tutto per me, per come sono stato trattato dopo, sono contento che la storia si sia chiusa definitivamente. Per Romei e Ferrero potevo allenarmi ancora con la Primavera. Deduco dunque che Giampaolo non mi volesse. Non ho chiarito e ora non mi interessa farlo".

L.I.