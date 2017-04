Calciomercato Valencia, Marcelino e Prosinecki per la panchina

20/04/2017 03:17

VALENCIA MARCELINO PROSINECKI - Quella che si avvia alla conclusione è stata una stagione difficilissima per il Valencia. La breve esperienza di Prandelli si è conclusa non senza polemiche, ma l'approdo di Voro ha riportato tranquillità all'ambiente che si è saputo rialzare e tirare fuori dalla zona retrocessione. In vista del prossimo anno, la dirigenza sta pensando a due allenatori: Marcelino, ex Villarreal e vicino all'Inter prima dell'ingaggio di Pioli, e Robert Prosinecki, attuale commissario tecnico dell'Azerbaigian.

A.L.