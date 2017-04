Bayern Monaco, che tegola per Ancelotti: stagione finita per Neuer!

19/04/2017 10:51

BAYERN NEUER STAGIONE FINITA - Oltre alla cocente eliminazione nei quarti di finale di Champions League, il tecnico del Bayern Monaco Carlo Ancelotti deve fare i conti con l'infortunio di uno dei pilastri della sua squadra. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club bavarese ha comunicato la frattura del piede sinistro di Manuel Neuer, avvenuta prima del gol del 3-2 di Cristiano Ronaldo per il Real Madrid. Il portiere verrà sottoposto ad ulteriori esami al ritorno in Germania, ma se la diagnosi dovesse essere confermata per lui la stagione sarebbe già finita.

A.L.