19/04/2017 10:44

REAL MADRID-BAYERN / Arturo Vidal, espulso dall'arbitro Kassai per somma di ammonizioni durante la semifinale di Champions League, ha pubblicato su Instagram un eloquente fotomontaggio per 'giustificare' ironicamente la convalida del gol di Cristiano Ronaldo, segnato in evidente posizione di fuorigioco.

