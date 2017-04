DIRETTA Europa League, Besiktas-Lione: segui la cronace LIVE

20/04/2017 20:05

DIRETTA BESIKTAS LIONE LIVE / Discorso qualificazione apertissimo. Dopo il 2-1 dell'andata, il Lione va ad Istanbul per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Besiktas. Ai turchi di Gunes serve una vittoria 1-0 oppure con due o più reti di scarto per accedere alle semifinali, mentre ai francesi di Genesio basterebbe un pareggio o una sconfitta di misura segnando almeno due gol. Calciomercato.it vi offre il match del 'BJK Inonu' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Besiktas (4-2-3-1): Fabri; Gonul, Mitrovic, Tosic, Adriano; Ozyakup, Hutchinson; Quaresma, Talisca, Babel; Tosun. All.: Gunes.

Lione (4-3-3): Lopes; Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel; Tousart, Gonalons, Tolisso; Cornet, Lacazette, Valbuena. All.: Genesio.