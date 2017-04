DIRETTA Europa League, Schalke-Ajax: segui la cronaca LIVE

20/04/2017 20:05

DIRETTA SCHALKE AJAX LIVE / Operazione rimonta. Lo Schalke 04 ospita l'Ajax nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League. I tedeschi di Weinzierl sono chiamati all'impresa per ribaltare il 2-0 dell'andata e proseguire la corsa nel secondo trofeo continenale per club. Agli olandesi di Bosz, invece, bastererebbe anche una sconfitta di misura o con due gol di scarto qualora ne segnassero almeno uno. Calciomercato.it vi offre il match della 'Veltins Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Schalke 04 (4-4-1-1): Fahrmann; Riether, Howedes, Nastasic, Kolasinac; Caligiuri, Stambouli, Bentaleb, Meyer; Goretzka; Burgstaller. All.: Weinzierl.

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, Sanchez, de Ligt, Viergever; Klaassen, Ziyech, Schone; Kluivert, Traoré, Younes. All.: Bosz.