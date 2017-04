19/04/2017 10:16

STOKE JOHNSON - Glen Johnson e lo Stoke City, un matrimonio che continuerà almeno per un'altra stagione. Come annunciato dal sito ufficiale del club della Premier League, il 32enne terzino ha prolungato fino al 30 giugno del 2018 il proprio contratto con i 'Potters'. Johnson è arrivato allo Stoke nell'estate 2015 a parametro zero dopo la fine dell'esperienza al Liverpool.

A.L.