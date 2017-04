19/04/2017 10:07

CALCIOMERCATO INTER SASSUOLO / Si infiamma l'asse di calciomercato Inter-Sassuolo: il club nerazzurro non molla la presa su Domenico Berardi e Francesco Acerbi e vuole far levaa su alcune possibili contropartite, come Ranocchia e Caprari. Secondo 'Tuttosport', però, i due club potrebbero parlare anche di un possibile trasferimento in prestito in neroverde di Gabigol.

S.D.