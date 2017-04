Barcellona-Juventus, Hitzfeld è sicuro: "Passa la squadra di Allegri. Lewandowski migliore al mondo"

Alessio Lento (@lentuzzo)

19/04/2017 10:05

BARCELLONA JUVE CHAMPIONS LEWANDOWSKI - Le partite di ieri hanno determinato le prime due semifinaliste di Champions League: Real e Atletico Madrid hanno eliminato, rispettivamente, Bayern Monaco e Leicester. Questa sera verranno decretate le altre due squadre: il Barcellona ospita la Juventus, il Monaco se la vedrà col Borussia Dortmund. Sulla sfida del 'Camp Nou', principale news Champions League di giornata, si è espresso Ottmar Hitzfeld, ex allenatore del Bayern e dei gialloneri, tra le altre.

Barcellona-Juve, il pronostrico di Hitzfeld

"Stasera fra Barcellona e Juventus sarà una gara molto tesa - le parole dell'esperto tecnico tedesco a 'TeleRadioStereo' - ma sono convintissimo che passerà la squadra di Allegri. Ormai è una squadra matura, con la tattica e l'applicazione ha già dimostrato di saper fermare grandi squadre, cosa accaduta anche la settimana scorsa proprio contro i catalani". Impossibile non parlare anche del match del 'Bernabeu' e di uno dei protagonisti della sfida, uno dei nomi più chiacchierati anche in ottica calciomercato: "Per me è una gioia vedere in partite straordinarie come quella di ieri calciatori che ho fatto crescere quando erano ragazzini come Kroos, oggi perno del Real Madrid. Lewandowski è il miglior attaccante d'area al mondo. Abilissimo nella manovra e nel difendere il pallone, bomber implacabile, gioca per la squadra, ha la testa fredda. Un top nel suo ruolo". Infine, Hitzfeld dà consigli per il futuro del calcio italiano: "Serve pazienza, perché si sta dando spazio ai giovani e coi giovani serve, appunto, pazienza".