DIRETTA Europa League, Manchester United-Anderlecht: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

20/04/2017 20:05

DIRETTA MANCHESTER UNITED ANDERLECHT LIVE / Il Manchester United vuole rispettare il ruolo di favorito alla vittoria finale dell'Europa League. Nel ritorno dei quarti, la squadra di Mourinho ospita l'Anderlecht: dopo l'1-1 dell'andata, chi vince passa il turno. In caso di 0-0 andrebbero avanti i 'Red Devils', mentre con un pareggio dal 2-2 in su, farebbero festa i belgi. Calciomercato.it vi offre il match di 'Old Trafford' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Manchester United (4-1-4-1): Romero; Valencia, Bailly, Rojo, Shaw; Carrick; Mkhitaryan, Lingard, Pogba, Rashford; Ibrahimovic. All.: Mourinho.

Anderlecht (4-1-4-1): Ruben; Appiah, Mbodji, Spajic, Obradovic; Dendoncker; Chiciu, Tielemans, Hanni, Acheampong; Teodorczyk. All.: Weiler.