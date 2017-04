Calciomercato Inter, Carnevali: "Berardi? Ecco le richieste più concrete"

19/04/2017 09:37

CALCIOMERCATO INTER BERARDI / Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha parlato del futuro di Domenico Berardi nel corso di un'intervista a 'Tuttosport': "Per il Sassuolo sarebbe un onore vederlo giocare alla Juventus, al Barcellona o all'Inter. Sapendo qual è il volere della nostra proprietà, però, ci piacerebbe anche tenerlo. Penso che non sia più una priorità per la Juve, le richieste più concrete ci arrivano da club esteri".

S.D.