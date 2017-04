Real Madrid-Bayern, anche Piccinini contro Kassai: "Vergogna"

19/04/2017 09:27

REAL BAYERN PICCININI - Non accennano a placarsi le polemiche per l'arbitraggio di Kassai in Real Madrid-Bayern Monaco. Le decisioni dell'arbitro ungherese hanno condannato l'undici di Carlo Ancelotti all'eliminazione nei quarti di finale di Champions League, scatenando la furia dei bavaresi, in campo e fuori. E anche Sandro Piccinini, che ha commentato la partita per 'Premium Sport', si schiera contro il fischietto con un tweet molto chiaro: "Mi dispiace per Ancelotti e per la credibilità del calcio mondiale. Chi in questi anni si è opposto alla tecnologia si dovrebbe vergognare".

