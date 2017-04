Real-Bayern, la furia dei bavaresi contro Kassai negli spogliatoi

19/04/2017 09:11

REAL BAYERN CHAMPIONS - La direzione di gara di Kassai in Real Madrid-Bayern Monaco ha condizionato pesantemente la partita: gol in fuorigioco, cartellini gialli mancanti e l'espulsione ingiusta di Vidal hanno fatto scattare la furia dei calciatori di Carlo Ancelotti. Negli spogliatoi, riporta la trasmissione 'El Chiringuito', Thiago Alcantara, Lewandowski e Vidal hanno continuano a protestare con veemenza nei confronti dell'arbitro ungherese tanto da costringere alcuni poliziotti ad intervenire per riportare la calma. Davvero una serata amara per i bavaresi.

A.L.