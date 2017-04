Calciomercato Juventus, il rinforzo lo 'manda' Simeone

19/04/2017 09:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS GAITAN / L'Atletico Madrid è una delle quattro semifinaliste della Champions League edizione 2016/2017 e la Juventus spera di fare presto compagnia ai 'Colchoneros'. Intanto, però, la 'Vecchia Signora' guarda alla rosa a disposizione di Diego Pablo Simeone in ottica calciomercato: nel mirino bianconero c'è Nicolas Gaitan, esterno offensivo classe 1988 che quest'anno sta faticando a trovare spazio nelle rotazioni del 'Cholo'. Anche ieri, contro il Leicester, 0 minuti per l'argentino di San Martin.

Il costo dell'operazione non sarebbe proibitivo per i bianconeri, anche se l'Atletico non vorrebbe rimetterci troppo rispetto ai 25 milioni spesi la scorsa estate: le compagini interessate al giocatore, però, valutano il cartellino di Gaitan circa 15 milioni di euro. L'ex Benfica, pertanto, rappresenterebbe una soluzione più economica per la Juve rispetto agli altri obiettivi, come ad esempio Douglas Costa.

S.D.