CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - Calciomercato Milan, Dolberg bomber del futuro

Matteo Bellan (@TeoBellan)

19/04/2017 09:02

CALCIOMERCATO MILAN DOLBERG / L'avvento della nuova proprietà dovrebbe essere propedeutico a un rilancio in grande stile del Milan già dalla prossima sessione estiva del calciomercato. Marco Fassone ha annunciato la presenza di un budget importante per la campagna acquisti e dunque è lecito attendersi qualche colpo importante in casa rossonera. Stanno già circolando nomi di alto profilo internazionale, soprattutto per il reparto d'attacco. Si parla di centravanti come Alvaro Morata, Karim Benzema, Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette. Tutti bomber di primo piano, che però per costi non sono facilmente raggiungibili. Inoltre sono giocatori già affermati ai quali il club rossonero non può offrire la vetrina della Champions League.

Calciomercato Milan, Dolberg potenziale campione

Essendo complicato arrivare a un top player, è possibile che il calciomercato Milan possa essere caratterizzato anche da qualche acquisto di giovani talenti che da far crescere in attesa della definitiva esplosione. Viste le ottime abilità di Vincenzo Montella nel valorizzare certi prospetti, non bisogna tralasciare questa pista. Un ragazzo dal sicuro avvenire che potrebbe fare comodo ai rossoneri è sicuramente Kasper Dolberg. Centravanti danese classe 1997, milita nell'Ajax. Alla sua prima stagione nella Prima Squadra dei Lancieri ha messo finora a segno 19 gol e 8 assist in 39 presenze tra Eredivisie e coppe europee. Numeri niente male per un 19enne (compirà 20 anni a ottobre).

Nonostante sia alto 1.87 m, è un attaccante molto elegante nei movimenti e in questo secondo alcuni ricorda persino un mostro sacro come Marco van Basten. Ma al di là di questi paragoni spesso forzati, Dolberg possiede uno straordinario controllo del pallone con cui disorienta spesso gli avversari per arrivare alla conclusione. Non è velocissimo, però nei primi metri è abbastanza esplosivo nelle gambe. E' dotato di grande tecnica e di un istinto nelle giocate che lo rende spesso imprevedibile per i difensori. In possesso pure di buona abilità nel dribbling e di un ottimo senso del gol, il giovane danese ha anche dei difetti dovuti probabilmente all'età. Infatti è talmente sicuro delle proprie qualità da risultare a volte un po' sfrontato, arrogante ed egoista. Deve migliorare anche nel calciare col sinistro, visto che lo fa quasi solo esclusivamente col destro, piede con cui riesce ad effettuare conclusioni molto potenti e precise.

Dolberg è valutato già circa 30 milioni di euro e, considerando i diversi club interessati a lui, può scatenersi un'asta al rialzo. L'Ajax vorrebbe tenerlo un'altra stagione, però molto dipenderà dalle offerte e dalla volontà del ragazzo. Sulle tracce del talento danese ci sono società come Juventus, Napoli, Roma, Barcellona, Manchester City e Chelsea. Pare che anche il Milan sia interessato, anche se la priorità sarebbe un bomber di maggiore esperienza per sostituire il partente Carlos Bacca. Ma se dovessero sfuggire gli obiettivi primari, non è escluso un tentativo per il baby prodigio nato a Silkeborg.