Calciomercato Milan, da Aubameyang a Morata: ostacolo Champions. E Lukaku...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

19/04/2017 08:04

CALCIOMERCATO MILAN LUKAKU / Inizia a prendere forma il calciomercato Milan estivo: nella giornata di ieri è andato in scena l'incontro tra l'allenatore Vincenzo Montella ed i nuovi dirigenti Fassone e Mirabelli per impostare le linee guida del calciomercato estivo. Una delle priorità riguarda l'attacco, con Carlos Bacca destinato a dire addio in estate. I nomi caldi sono quelli di Aubameyang del Borussia Dortmund, Benzema e Morata del Real Madrid, Lacazette del Lione ma per tutti - oltre alla folta concorrenza - l'ostacolo è rappresentato dalla mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Un altro obiettivo rimasto nell'ombra nei giorni scorsi, ma su cui i radar rossoneri restano accesi, è Romelu Lukaku dell'Everton. L'attaccante belga è corteggiato dal Chelsea, che, in attesa di capire il destino di Diego Costa ed Eden Hazard prepara la rivoluzione con lui e Morata. L'attesa in casa 'Blues' (ma c'è anche il Manchester United) potrebbe favorire il Milan, che ora, a closing finalmente definito, può allacciare i contatti con Mino Raiola per il rinnovo di Donnarumma e... non solo. Nel caso in cui i nuovi dirigenti dovessero riuscire a dare le garanzie richieste dall'agente, l'affare Lukaku-Milan potrebbe decollare. Ed il salto dall'Everton al Milan potrebbe far chiudere un occhio sulla mancata qualificazione in Champions, con l'obiettivo di essere protagonisti insieme in Europa a partire dalla stagione 2018/2019.