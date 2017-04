Calciomercato Inter, da Alaba a Isco: Ausilio in missione a Madrid

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

19/04/2017 07:47

CALCIOMERCATO INTER ALABA ISCO / C'era anche il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio sugli spalti del 'Santiago Bernabeu' in occasione della partita di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco. Tra gli 'osservati speciali' in ottica calciomercato non c'era James Rodriguez, tenuto in panchina da Zinedine Zidane nell'intero arco dei 120 minuti del match. L'uomo mercato nerazzurro, però, ha monitorato la prestazione di Isco e David Alaba, due nomi segnati in rosso nella lista dei grandi obiettivi di calciomercato Inter.

Altri due calciatori scesi in campo ieri, Nacho Fernandez e Douglas Costa, sono stati in passato (2015) nell'orbita nerazzurra e sono ora in possibile uscita in estate. L'Inter cerca difensori centrali ed esterni offensivi; pronto un nuovo assalto? Lo spagnolo piace anche alla Roma, il brasiliano del Bayern è un obiettivo della Juventus.