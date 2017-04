FOTO - Real Madrid-Bayern Monaco, la protesta di Ribery su Instagram

19/04/2017 07:30

REAL MADRID-BAYERN MONACO / Non è andata proprio giù a Franck Ribery la direzione arbitrale di Viktor Kassai in Real Madrid-Bayern Monaco, partita che è costata l'eliminazione della formazione bavarese dalla Champions League. L'esterno offensivo francese ha pubblicato due foto per 'certificare' il doppio fuorigioco di Cristiano Ronaldo in occasione di due dei suoi due gol. Poi, ha postato un video per dimostrare l'errore dell'arbitro in occasione del secondo 'giallo' a Arturo Vidal, espulso da Kassai.

S.D.