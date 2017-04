Real Madrid-Bayern Monaco, Vidal non ci sta: "Una rapina del genere non può esistere in Champions"

19/04/2017 00:35

REAL MADRID BAYERN MONACO VIDAL / Arturo Vidal non ci sta. Il centrocampista cileno, espulso inguistamente nel corso di Real Madrid-Bayern Monaco, ha sfogato tutta la sua rabbia sull'operato di Kassai al termine della gara: "E' molto difficile che ti venga rubata una gara in questa maniera: due gol in fuorigioco, un’espulsione ingiusta. Una rapina tale non può starci in una competizione come la Champions. Dopo essere passati in vantaggio sul 1-2 l’arbitro ha iniziato il suo show… E' stato molto brutto. Siamo tristi e arrabbiati: in una partita di tale intensità, dove si affrontano due grandi formazioni, il risultato non può essere deciso dall'arbitro. Chiunque ha visto può commentare, non solo Pique. Quando ti derubano in questa maniera è grave", il suo duro sfogo riportato da 'As'.

D.G.