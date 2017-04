19/04/2017 00:20

CALCIOMERCATO INTER SIMEONE ATLETICO MADRID / L'Inter dovrà rassegnarsi. Dopo le parole di Villaverde, è lo stessi Simeone ha fare chiarezza sul proprio futuro: "Se resto all'Atletico Madrid? Già l'ho detto tante volte, non ha senso continuarlo a dire: resto qui. Se non hanno senso le voci di calciomercato? Io dico quello che ho detto", ha dichiarato a 'Premium Sport' al termine della gara col Leicester City.

D.G.