Manchester United, pronto il ritocco d'ingaggio per Herrera

19/04/2017 06:22

MANCHESTER UNITED RINNOVO E ADEGUAMENTO HERRERA / Ander Herrera ha conquistato José Mourinho. Il centrocampista spagnolo sta diventando una pedina importante per il Manchester United ed il tecnico è pronto a premiarlo: come riferisce il 'Daily Mail' è in arrivo l’adeguamento dell’ingaggio per lui, con un'offerta da 120mila sterline a settimana (quasi sette milioni di euro all'anno). Lo stesso Herrera, poco tempo fa, ha aperto la porta ai 'Red Devils' sul prolungamento del contratto: si preannuncia un accordo rapido.

D.G.