Real Madrid, Marcelo guarda al futuro: "Vorrei giocare nel Botafogo"

19/04/2017 05:29

REAL MADRID MARCELO BOTAFOGO / Decisiva la sua accelerazione per il terzo gol di Cristiano Ronaldo, sfruttando al meglio lo stato fisico non ottimale dei giocatori di Ancelotti. Marcelo ha dato tutto per il passaggio del turno ma il suo futuro potrebbe non prevedere una conclusione della carriera al Real. Intervistato dal 'Globoesporte' infatti ha ribadito come vorrebbe tornare a casa: "Mi piacerebbe molto poter giocare per il Botafogo un giorno. Sarebbe grandioso".

L.I.