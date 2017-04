19/04/2017 03:06

CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY/ Nonostante abbia rinnovato fino al 2021 il contratto che lo lega al Manchester City, Keleci Iheanacho potrebbe andare via al termine della stagione. Secondo quanto riportato da 'Sport Bild', per lui si è fatto avanti l'Hoffenheim, club intenzionato a regalarsi un attaccante in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

S.F.