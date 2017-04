Calciomercato Milan, rischio frattura al perone: si allontana Wilshere?

18/04/2017 23:57

CALCIOMERCATO MILAN WILSHERE INFORTUNIO / Diminuiscono le possibilità di vedere in Italia Jack Wilshere. Il centrocampista di proprietà dell'Arsenal, ma in prestito al Bournemouth, piace al Milan, ma l'ultimo infortunio occorso potrebbe complicare le cose. Come sottolinea 'Daily Mail', infatti, per il giocatore si parla di una sospetta frattura al perone che rischia di tenerlo lontano dai campi per diversi mesi. I tempi di recupero sono ancora incerti - nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi accertamenti -, l'unica certezza è che ha concluso questa stagione anzitempo.

D.G.