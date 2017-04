Real Madrid-Bayern Monaco, Ronaldo: "Strada in mio nome? Voglio solo che non mi fischino"

18/04/2017 23:53

REAL MADRID BAYERN MONACO/ Con cinque gol rifilati al Bayern Monaco in due partite, Cristiano Ronaldo è sempre più l'eroe in casa Real Madrid. Queste le parole rilasciate dal portoghese a 'Premium Sport' al termine del match di Champions League: "Sapevamo che sarebbe stato difficile. Hanno dimostrato d'essere una squadra eccellente ma il Real è il Real. Siamo abituati anche a soffrire. Abbiamo vinto e siamo tutti più contenti. Abbiamo segnato 6 gol e meritiamo il passaggio del turno. Siamo i giusti vincitori. Non mi interessa una strada in mio nome, voglio solo che non mi fischino".

"Abbiamo dimostrato di essere più forti nel doppio confronto ed abbiamo meritato la qualificazione. Ancora non sentiamo l’odore della dodicesima (Champions vinta, ndr), ma speriamo di farcela!" ha poi dichiarato a 'Mundo Deportivo'.

S.F.