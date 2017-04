Real Madrid-Bayern Monaco, Ancelotti: "Arbitro non all'altezza! Zidane mi ha detto..."

18/04/2017 23:48

REAL MADRID BAYERN MONACO ANCELOTTI / Al termine della delicata e discussa sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco, Carlo Ancelotti ha parlato a 'Premium Sport' di quanto avvenuto in campo: "E' vero che nella preparazione della gara non avevamo tenuto in conto l'arbitro (ride ndr). Siamo stati vicini a fare la gara perfetta. E' successo ciò che è successo ed è un peccato. Avevamo giocatori non al 100% e tutti si sono sacrificati. Sono orgoglioso dei miei giocatori, che hanno dato più di quanto avevano. Sono onorato di poterli allenare".

ARBITRO - "Un quarto di finale è una gara importante e forse l'arbitro non era all'altezza. Un direttore di gara non può decidere un'eliminatoria in questa maniera. Zidane? E' d'accordo con me. Parlavamo di questo a fine gara. Non sono mai stato tanto a favore della tecnologia ma ora credo serva".

PIU' FORTI - "Mi fanno piacere le parole d'apprezzamento di Zidane. Non credo meritavamo di subire tanto tra le due gare".

MEISTERSCHALE - "Non dovete chiederlo a me se questo titolo possa bastare per la stagione".

L.I.