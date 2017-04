Real Madrid-Bayern Monaco, settima semifinale di fila per i 'Blancos'. E CR7 raggiunge Di Stefano!

18/04/2017 23:41

REAL MADRID BAYERN MONACO RECORD SEMIFINALI CRISTIANO RONALDO DI STEFANO / Serata magica per Cristiano Ronaldo: oltre ad aver tagliato il traguardo delle 100 reti in Champions League, il portoghese ha eguagliato un primato in casa Real Madrid. Con la tripletta odierna ha raggiunto quota 32 reti realizzate tra quarti, semifinali e finali della massima competizione europea, raggiungendo una leggenda del club 'blancos' come Di Stefano. Un hattrick che ha permesso ai madrileni di centrare la settima semifinale di fila. Neanche a dirlo: anche questo è un record per la competizione.

D.G.