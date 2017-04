Real Madrid-Bayern Monaco, Zidane: "Loro sono i più forti. Gol in fuorigioco? Capita"

18/04/2017 23:39

BAYERN MONACO REAL MADRID ZIDANE / Al termine della sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco, il tecnico Zidane ha parlato a 'Premium Sport', commentando soprattutto gli errori arbitrali: "Come sempre non parlo dell'arbitro, a favore o contro. Abbiamo giocato contro una grande squadra, forse la più forte quest'anno. Abbiamo avuto tante chance per segnare nella prima parte, senza riuscirci. Ci abbiamo creduto e i cambi hanno dato una mano. Siamo felici perché abbiamo meritato di passare nelle due partite".

BAYERN MONACO - "Sono i più forti di quest'edizione ma se siamo andati avanti, lo abbiamo meritato".

ANCELOTTI - "Cosa mi ha detto? Certe cose restano tra me e lui".

ARBITRO-RONALDO - "Ha segnato due gol in fuorigioco? Capita!".

JUVENTUS - "La Juve sta dimostrando d'essere una grande squadra ma alla fine vedremo come andrà il sorteggio".

L.I.