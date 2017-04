Leicester-Atletico Madrid, Simeone: "Stasera siamo stati straordinari in difesa"

18/04/2017 23:18

LEICESTER ATLETICO MADRID SIMEONE / L'Atletico Madrid pareggia a Leicester e passa il turno. Al termine della gara del 'King Power Stadium', Diego Simeone - giunto alla terza semifinale di Champions negli ultimi quattro anni - ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi: "Siamo molto felici! La squadra ha fatto una lavoro straordinario contro un avversario molto duro, che non molla mai come abbiamo visto anche oggi. Ma abbiamo risposto con un lavoro difensivo eccellente nella ripresa, controllando molto bene la gara. Accedere alle semifinali è eccitante. Saul? E' un giocatore straordinario, capace di giocare in ogni zona del campo. Ha un potenziale enorme, dobbiamo cercare di farlo sprigionare in tutti i modi", ha dichiarato l'allenatore dei 'Colchoneros' a 'Bein Sport'.

D.G.