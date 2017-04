Champions League, Real Madrid-Bayern Monaco 4-2: super Ronaldo ma quante polemiche

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

18/04/2017 23:13

CHAMPIONS LEAGUE REAL MADRID BAYERN MONACO / Termina col risultato di 4-2 la sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco. Una gara folle, con i tedeschi che la sbloccano su rigore, per poi subire il pari di Ronaldo. Autorete lampo di Ramos e supplementari tutti di marca madridista.

Tanti gli errori arbitrali, dal rosso di Vidal che giunge per un fallo inesistente, fino al fuorigioco di Ronaldo in occasione della sua seconda e decisiva rete. Dubbi anche sulla posizione del portoghese in occasione della tripletta, che sigla la sua centesima rete in Champions League. Il poker è dettato dal crollo fisico della difesa tedesca, con il club che di certo farà sentire la propria voce, come fatto da Lewandowski in campo.

REAL MADRID-BAYERN MONACO 4-2

53' Lewandowski; 76' Ronaldo; 78' Ramos; 84' Vidal; 105' Ronaldo; 110' Ronaldo; 112' Asensio

