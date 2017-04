18/04/2017 23:24

CALCIOMERCATO MILAN/ Diego Lopez, girato dal Milan in prestito all'Espanyol, ha parlato così della possibilità di trasferirsi al Chelsea: "Sono contento che Antonio Conte pensi a me, ho avuto la possibilità di andare al Chelsea la scorsa estate, ma alla fine le circostanze per il trasferimento non ci sono state. Ora vediamo cosa succederà" ha spiegato ai microfoni di 'Sky Sport'.

S.F.